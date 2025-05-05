伊朗外交部发言人：法国在谈判室外进行讨价施压是绝不能接受的

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃就美国总统昨夜所谓"伊朗无需使用核能"的言论回应称，"我方不会在公共舆论场和媒体空间进行谈判，但明确的是，伊朗伊斯兰共和国关于伊朗人民和平利用核能权利的立场，是基于逻辑和国际法的坚定立场。伊朗和平核计划可追溯至1970年代，当时我国的化石能源储量比如今更为丰富，而能源需求却更低。即便当前，各方都见证着我国面临的能源结构性失衡。因此，有关伊朗化石能源储量巨大故无需核能的论调，实无任何科学和事实依据。"



在回答记者提问“关于原定上周五在罗马举行的伊朗与欧盟三方会谈延期一事，法国外长却在此时提出应在潜在协议中纳入非核议题，伊方对此有何回应？此次延期是否意在向欧方三国释放某种政治信号？后续会谈将于何时举行，核心议题是什么？”的提问时，发言人巴加埃明确表示：“会谈并未取消，也无任何政治含义。延期完全出于技术性原因，因该会谈原计划配合伊美间接谈判进行，而后者因后勤原因推迟，会议因此顺延。我方始终保持准备状态，愿在各方达成共识后推进下一阶段对话。”



他表示，"法方提出的其他议题令我方感到诧异，但事实上此类言论早有先例，或许其意图在于寻求谈判框架外的施压手段，这完全不可接受。需要明确的是，谈判议题严格限定于核问题及解除制裁范畴。"