伊朗女子阿勒什摔跤队在亚洲赛场大放异彩

本社讯- 亚洲女子阿勒什摔跤锦标赛古典式和自由式比赛在印度首都新德里举行。最终，伊朗队在两个项目的总成绩上夺得冠军。我国所有参赛选手均获得了奖牌。



在5月24日举行的自由式比赛中，伊朗队的莫比娜·米尔扎普尔（70公斤级）和萨哈尔·加尼扎德（75公斤级）获得金牌；玛尔齐耶·赫兰（55公斤级）和拉吉耶·马哈茂德阿巴迪（65公斤级）获得银牌；法蒂玛·法塔希（60公斤级）和埃泽特·古尔巴尼萨尼（+75公斤级）获得铜牌。



此外，在5月23日周五于同一地点举行的古典式比赛中，拉吉耶·马哈茂德阿巴迪（65公斤级）、莫比娜·米尔扎普尔（70公斤级）和萨哈尔·加尼扎德（75公斤级）成功摘得金牌。玛尔齐耶·赫兰（55公斤级）和法蒂玛·法塔希（60公斤级）获得银牌，埃泽特·古尔巴尼萨尼（+75公斤级）也获得了铜牌。