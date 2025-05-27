伊朗总统：德黑兰与马斯喀特关系正日益深化

本社讯- 伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬在5月27日（周二）启程前往阿曼首都马斯喀特前表示，"此次访问是应阿曼苏丹海赛姆·本·塔里格·阿勒赛义德的正式邀请进行的。根据国家总体政策和革命最高领袖的指导，此行旨在与包括阿曼在内的邻国建立更深层次、更优质的关系，伊朗伊斯兰共和国将在政治、经济、文化、科学和社会等各领域全面拓展双边关系。"



佩泽希齐扬补充道，"加强地区和平与稳定，应对加沙正在发生的罪行，是此次访问中可重点推进的议题之一。我们将在这些方面寻求达成共同立场。地区国家应团结一致，在国际论坛上共同表达对犹太复国主义政权罪行的抗议，这些暴行是任何有良知的人都无法接受的。"



他补充道，"我们与阿曼的贸易额接近23亿美元，这些关系正在持续扩大。此次访问将讨论道路、航运、贸易以及两国各省省长之间更紧密的联系等议题。"



佩泽希齐扬总统提到伊朗商会主席随行访问时表示，"希望我们能够建立比以往更加紧密、更深层次的双边关系，并取得切实成果。"



伊朗总统于5月27日周二中午启程前往阿曼首都马斯喀特，进行为期两天的正式访问。此次访问系应阿曼国王海赛姆·本·塔里格·阿勒赛义德的正式邀请。



马斯喀特是佩泽希齐扬就任伊朗总统以来的第十个外访目的地。此前，他已访问伊拉克、美国、卡塔尔、土库曼斯坦、俄罗斯（两次）、塔吉克斯坦、埃及和阿塞拜疆，此系列出访旨在贯彻睦邻友好政策、促进平衡互动以及深化区域与国际合作。