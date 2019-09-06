1000元人民币能在伊朗玩多久？一名中国游客以亲身经历来告诉你

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——旅行全知道，分享了去伊朗旅游的经历。全文如下：

伊朗，是全球石油天然气大国，这个亚洲经济实力强大的国家，以石油出口为经济命脉。我相信很多网友跟我一样对伊朗的认知是很少的吧，伊朗这个天然气大国，其实也算是个不错的旅游国家，但是在我们国内，好像很少有游客会去伊朗旅游，不知道大家是不是跟我一样，没有关注到这个国家是因为觉得天然气石油大国，一般物价肯定是很高的，消费能力太高的话，像我这种“屌丝”，是不敢去旅游的。

但是前段时间，朋友拉我一起跟他去伊朗旅游，由于拗不过他，我决定缩衣节食跟着他去伊朗游玩，但是等我在伊朗的时候，我才发现，这里很多事情跟我们想象的都不一样。那么1000元人民币能在伊朗玩多久呢？真实的天然气大国，和你想的不一样！

伊朗这里有很多著名的世界遗产，比如恰高·占比尔（神塔和建筑群）和伊斯法汗王侯广场等都是值得游玩的；在当地旅游的时候，大家都不要错过当地的波斯地毯和伊朗藏红花，伊朗的纺织品被称为是世界上最有价值的纺织品之一；除了纺织品以外，这里还有很多不为人知的民间技艺并且还有很多波斯风格的手工艺品，都是值得买回去当手信的。

伊朗这里让我感到很意外的是，当地的消费水平其实特别低，甚至可以说是亚洲中物价水平最低的国家，像他们的首都德黑兰，在这里短途巴士最低售价才0.3人民币，即使是要做巴士到距离250公里外的卡尚市，售价也仅需35人民币；如果你要在这里打的士的话，当地的私人的士是最便宜的，并且你一定要跟司机讲价，一般能将价格降低两三成。

除了交通外，当地的食品更是“白菜价”，如果你在伊朗旅游的时候，经费实在不够了，那么你还可以花费3块钱在当地买9张烤饼来充饥，如果口渴的话，还能买一瓶售价仅需1元人民币的可乐解解渴。

为了弄清楚伊朗真实的物价水平，我还特意到当地超市逛了一圈，我们都知道，要知道最能体现当地物价水平的地方就是超市了。

在超市的时候，我看到这里1.5升装的大豆油售价才3块钱人民币，而大包装的薯片也才1块钱；还有本地的水果的价格更是让我大吃一惊，我买了越2.5Kg的橙子也仅仅花费了4元人民币，这样的物价让我都不敢相信我是在伊朗旅游。

总体而言，伊朗这里的消费水平相对都是比较低的，对于这样的物价水平，大家有空想去伊朗体验一下当地的独特风情吗？