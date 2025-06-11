伊朗为"一带一路"科技合作提出六项建议 

第一项建议 ：

建立"BRI技术对接平台"，将低成本、可本土化的技术与发展中国家需求相匹配。伊朗愿与各国共建平台，重点在农业、医疗、能源和交通等领域，识别并交流适合合作国家气候和基础设施条件的实用技术。



第二项建议：

在德黑兰设立面向"一带一路"参与国的技术展望与监测中心。该中心将联合各国高校和智库，跟踪人工智能、生物技术、新能源和量子技术等新兴领域发展，为决策提供报告。



第三项建议：

创建"一带一路实验室网络"（BRI LabsNet）。为保障技术交流质量并降低技术获取成本，伊朗建议组建跨国专业实验室网络，对参与国生产的设备和技术进行测试评估，这既是增进互信之举，也能促进技术贸易便利化。



第四项建议：

实施面向"一带一路"合作国青年的区域性科技技能培训计划。



第五项建议：

构建跨境基础设施网络，推动人工智能在"一带一路"交通运输中的应用。



第六项建议：

制定《"一带一路"科技合作宪章》，确立数据伦理、数据主权和技术公平转移原则。该宪章将推动各国自愿遵守数据法规、双向技术转让、知识产权保护和可持续发展等原则，确保合作国家获得公平发展机会。



本社讯- 伊朗科技副总统率团访华，主要目的是参加"一带一路"国际合作高峰论坛并与中方官员举行磋商。