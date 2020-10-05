伊朗世界文化遗产见证着多文化融合

伊朗国家通讯社（IRNA）：作为拥有2500多年历史的文明古国，伊朗有24处世界遗产载入联合国教科文组织的《世界遗产名录》，其中2处为自然遗产，其余22处均为文化遗产。

这22处文化遗产代表了伊朗不同时期、不同文明、不同领域的灿烂历史，是多民族智慧的结晶、多文化融合的成就。

文明遗迹绝不能因政治或战争受威胁或被毁灭。

波斯波利斯，昭示着辉煌的古代波斯文明

作为古代波斯帝国辉煌的象征，位于伊朗法尔斯省的波斯波利斯，于1979年被联合国教科文组织收录为世界文化遗产，也是伊朗最负盛名的景点之一。1971年，巴列维国王在波斯波利斯举行纪念居鲁士大帝建立波斯帝国2500周年盛典。可以看到，波斯波利斯至今仍承载着波斯民族遥远而骄傲的梦想。

“我大流士，伟大的王、万王之王、万邦之王、该宫殿的建造者。”伊朗阿契美尼德王朝著名的国王大流士一世的霸气宣示，记录在波斯波利斯阿帕达纳宫奠基铭文中。波斯波利斯于公元前518年开始兴建，历经多代君主不懈努力，最终形成由“万国门”“阶梯”“宫殿”组成的建筑群，并按照宫殿、金库与贮藏室、行政用房、军事区等在功能上作了明确区隔。

其实，“波斯波利斯”为古希腊人的叫法，真正的波斯语名称为塔赫台·贾姆希德，意为贾姆希德的御座，后者在菲尔多西所著《列王纪》中被描述为“统治伊朗700年的国王”，创造了伊朗人的新年“努鲁兹”节。

作为阿契美尼德王朝的礼仪首都和艺术展示场所，该“御座”背靠崎岖不平的山峰，修建在一块高17米、半人工半天然的台地上，俯视着广袤富饶的平原，面积约13.5万平方米。

“我薛西斯，按照阿胡拉马兹达的意旨，修建了该万国之门厅”。由4根高约25米的石柱组成的“万国门”由大流士一世之子薛西斯一世主持修筑，门柱上雕刻着人面兽身像，象征着帝国的力量。“万国门”的长廊连接着阿帕达纳宫。

作为波斯波利斯最古老、最宏伟的宫殿，阿帕达纳宫集中展现了波斯帝国的盛景。阿帕达纳宫现存13根石柱，其东面台阶被完好保留，上面的石雕不仅表达了琐罗亚斯德教、即中国人熟知的拜火教的意义，而且记述了臣邦晋谒的景象。御林军、皇家仪仗队、波斯和米底贵族分次排列，23个属国臣邦的使团三人一排，带着贡物由官员带领行进。尤为精巧的是，23幅臣民浮雕通过对人物发型、肤色、服饰、特产的描绘，为现代人还原出古代中东地区民众的风俗风貌。

在公元前332年马其顿国王亚历山大的东征中，该建筑群被焚毁。木质的屋顶灰飞烟灭，石制的地基、柱台、廊柱与柱头得以保存。狮子、鹰等动物形象被对称地雕为柱头，或立于石柱，或卧在地面，或收于海外博物馆，显示出其技术之精湛与工程之浩大，昭示着古老的波斯文明。

距离波斯波利斯约80公里处，是2004年被列入世界文化遗产名录的帕萨尔加德，由阿契美尼德王朝缔造者居鲁士二世于公元前550年建立，是西亚第一个多文化帝国首都。居鲁士二世也因释放“巴比伦之囚”闻名遐迩。约160公顷的帕萨尔加德遗址包括居鲁士二世的陵墓、宫殿和花园，突出反映了皇家艺术和建筑特色，以及波斯人的文明程度。

这两处文化遗产所在的法尔斯省位于伊朗中部，在阿契美尼德王朝和萨珊王朝时期均扮演着重要角色。法尔斯省省会设拉子以南的费鲁兹阿巴德曾为萨珊王朝的首都，设拉子也被认为是波斯文化的代表。

2018年，萨珊王朝考古遗址成为法尔斯省第三个被列入世界文化遗产名录的历史遗迹，见证了波斯、帕提亚文化传统和罗马艺术在伊斯兰时代对建筑和艺术风格的重大影响。

除了典型的波斯文明遗址，伊朗还有5处公元前的文化遗产。比如出土第一部民法典《汉谟拉比法典》的苏萨，是最古老的人类居住遗迹之一，公元前7000年即有人类聚居的痕迹，而建城可追溯至公元前4000年。

伊斯法罕“半天下”，多样文化各放光彩

与设拉子的地位相对应，伊斯法罕则成为伊朗伊斯兰文明的中心。16世纪末，萨法维王朝的阿巴斯一世在取得对乌兹别克人的胜利后，从加兹温迁都至伊斯法罕，并对新都进行大规模扩建。国内和世界各地的商人、工匠、艺术家聚集于此，伊斯法罕在17世纪上半叶发展成为伊朗的商业、手工业、艺术中心，曾有伊斯法罕“半天下”的美誉。

伊斯法罕汇集了宫殿、桥梁等伊斯兰风格明显的文化景观。四十柱宫巨幅壁画和拱顶绘画描绘了《列王纪》中的著名场景，坐落在扎因代河上的三十三孔桥可供行人和马车双向分行。而市内最有名的，莫过于1979年和2012年成为世界文化遗产的伊玛目广场和伊斯法罕大清真寺。后者始建于8世纪，在11世纪的塞尔柱王朝时期形成区别于阿拉伯清真寺的风格，后经多个王朝扩建，成为伊斯法罕最古老、最壮观的清真寺。

伊玛目广场由阿巴斯一世修建，总面积超过8万平方米，原名为“世界映画广场”，后改名为国王广场，1979年伊斯兰革命胜利后更名为伊玛目广场。一起改名的还有位于广场南侧的伊玛目清真寺，是伊朗在建筑、木雕、釉砖工程上壮丽精美的典范，与之遥遥相对的，是广场北端的商队驿站和巴扎集市。广场原设计为马球场，现在还能看到门柱，登上广场西侧中间的奥利·高普宫，可以俯瞰整个广场、观赏马球比赛。

伊朗的世界文化遗产不止波斯和伊斯兰风格。在伊朗西北部的东、西阿塞拜疆两省内，亚美尼亚人的圣萨迪厄斯修道院、圣斯特帕诺斯修道院、圣玛丽教堂三个基督教堂作为集合，于2008年载入遗产名录。位于伊朗北部古莱斯坦省内的高布斯拱顶尖塔，则代表了神秘主义风格，这个建于10世纪的建筑连同地基高达72米，是世界上最高的全部用砖建成的塔。

除了人文建筑，大不里士巴扎、雅兹德老城，以及马赞德兰省、法尔斯省、克尔曼省等多省内具有波斯风格的伊朗花园，作为人文空间被载入遗产名录。位于胡泽斯坦省的舒什塔尔水利系统、在多省皆有分布的波斯坎儿井，两处水利工程因悠久的历史、独特的开创性、因地制宜的技术，同样被收录。

地处伊朗中部半沙漠地区的梅满德拥有大约8000年至1.2万年的历史，当地居民在软岩上开凿的窑洞在干旱的半沙漠地区非常罕见。居民冬季住在窑洞里，春秋两季住在山区临时定居点里，这样的文化景观呈现了一套独特的游牧系统——为适应人的生活，并非根据水草而迁移。

来源： 文汇报 | 作者： 孙华