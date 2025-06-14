敌方拦截系统未能阻止伊朗导弹攻势

据本社周五晚间援引伊斯兰革命卫队信息网站报道，通告指出，继首份声明宣布“真实承诺 3”行动成功打击犹太复国主义政权战略据点后，现向尊贵的伊朗人民及世界自由民众通报更多行动细节——在本次行动中，伊斯兰革命卫队航空航天部队的导弹部队与无人机部队密切协同，运用智能化精确打击系统，针对曾对我国实施罪行的军事指挥中心、空军基地，以及用于为犹太复国主义政权军队制造导弹与其他武器装备、用于压迫地区抵抗运动（特别是巴勒斯坦及加沙受压迫民众）的军工综合设施，连同其他重要军事目标，实施纵深打击。



现场报告、卫星图像及情报监听均证实，数十枚弹道导弹精准命中既定战略目标。尽管敌方宣称其拦截系统取得拦截成果，然而未能有效应对伊朗伊斯兰共和国导弹袭击所形成的密集攻势。



通告指出，“真实承诺 3”行动，系响应伊斯兰革命最高领袖兼武装部队总司令之指令，体现伊朗伟大人民的坚定意志而发起，旨在对犹太复国主义政权所犯野蛮罪行予以正义回击。



伊斯兰革命卫队在通告中强调，此次行动由伊朗伊斯兰共和国全体武装力量及相关机构协同执行，全面展现出卓越的作战能力，其核心讯息清晰明确——伊朗国家安全是武装力量绝不可逾越的红线。



伊斯兰革命卫队总公关部此前在第1号通告中宣布，以“阿里·本·阿比·塔利布（愿主赐他平安）”为代号，正式发起“真实承诺 3”行动。