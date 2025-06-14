本社讯- 该官员在谈及犹太复国主义政权对伊朗的侵略行径时指出，“根据国际法，伊朗保留对该非法政权侵略行径作出坚决回应的合法权利。”
他警告称，“因此，凡是为特拉维夫政权提供支持的地区军事基地和阵地，以及任何在伊朗报复行动中意图为这一犯罪政权提供庇护的国家，都将成为德黑兰的下一个打击目标。”
犹太复国主义政权瓦拉网此前报道称，美国已协助拦截伊朗针对以色列目标发起的导弹袭击。
该希伯来语媒体援引以色列高级官员消息称，美国正在协助犹太复国主义政权应对伊朗的导弹攻击。
6月13日（周五凌晨），犹太复国主义政权对德黑兰及全国多座城市发动恐怖袭击，造成多位军事指挥官、科学家及无辜平民殉难。
针对犹太复国主义政权的这一罪行，伊斯兰革命最高领袖在致伟大伊朗人民的文告中强调：“该政权必须承受严厉的军事回应。伊朗伊斯兰共和国武装部队将在安拉的援助下，对其实施沉重打击。”
伊朗高级官员警告：将对犹太复国主义政权盟友的军事基地发动袭击
2025年6月14日 09:28
News ID: 85862317
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰6月14日报道- 一位不愿透露姓名的伊朗高级官员在接受CNN采访时表示，随着伊朗对犹太复国主义政权的报复性打击持续升级，德黑兰将把该政权在本地区的支持者的军事基地以及任何为其辩护的国家纳入打击范围。
本社讯- 该官员在谈及犹太复国主义政权对伊朗的侵略行径时指出，“根据国际法，伊朗保留对该非法政权侵略行径作出坚决回应的合法权利。”
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