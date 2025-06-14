伊朗高级官员警告：将对犹太复国主义政权盟友的军事基地发动袭击

本社讯- 该官员在谈及犹太复国主义政权对伊朗的侵略行径时指出，“根据国际法，伊朗保留对该非法政权侵略行径作出坚决回应的合法权利。”



他警告称，“因此，凡是为特拉维夫政权提供支持的地区军事基地和阵地，以及任何在伊朗报复行动中意图为这一犯罪政权提供庇护的国家，都将成为德黑兰的下一个打击目标。”



犹太复国主义政权瓦拉网此前报道称，美国已协助拦截伊朗针对以色列目标发起的导弹袭击。



该希伯来语媒体援引以色列高级官员消息称，美国正在协助犹太复国主义政权应对伊朗的导弹攻击。



6月13日（周五凌晨），犹太复国主义政权对德黑兰及全国多座城市发动恐怖袭击，造成多位军事指挥官、科学家及无辜平民殉难。



针对犹太复国主义政权的这一罪行，伊斯兰革命最高领袖在致伟大伊朗人民的文告中强调：“该政权必须承受严厉的军事回应。伊朗伊斯兰共和国武装部队将在安拉的援助下，对其实施沉重打击。”