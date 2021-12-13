伊中俄三国代表在维也纳就《联合全面行动计划》举行磋商

伊朗国家通讯社（IRNA）：俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔•乌里扬诺夫表示，中国、俄罗斯和伊朗代表团在奥地利首都维也纳举行了关于伊朗核计划的《联合全面行动计划》的新一轮谈判。

乌里扬诺夫在推特上写道：“中国、伊朗和俄罗斯代表团今天就《联合全面行动计划》当前维也纳谈判的相关问题举行了新一轮三方会谈。”

同时，伊朗外交部副部长阿里•巴盖里•卡尼称这次会晤是“建设性和富有成果的”。卡尼在推特上写道：“我们就如何进一步行动交换了意见，并就一系列问题协调了立场。我们将继续进行紧张认真的互动，以达成良好的协议。”

伊朗副外长早些时候曾表示，德黑兰目前尚未收到维也纳谈判其他各方的任何倡议或建议。

11月29日在维也纳重启了伊朗核计划第七轮谈判。谈判的主要议题是解除美国对德黑兰的制裁。

2015年，英国、德国、中国、俄罗斯、美国、法国和伊朗签署了一项《联合全面行动计划》，这意味着取消对伊朗的制裁，以换取限制伊朗的核计划。以确保其和平性质。

2018年5月，美国总统特朗普决定单方面退出核协议，并恢复了对德黑兰的严厉制裁。伊朗作为回应宣布分阶段削减该协议规定的义务，放弃了对核研究、离心机和铀浓缩水平的限制。