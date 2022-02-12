伊朗和欧盟代表团在维也纳就伊核问题举行会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗外交部发表的消息，当地时间12日晚上伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）同欧盟协调员恩里克·莫拉举行会晤就伊核谈最新趋势交换意见。

此外，伊朗核谈代表团今日与俄罗斯代表团进行会晤。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年12月27日，伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳举行，宣布启动第八轮美伊恢复履约谈判进程。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动，1月28日暂停。

欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉1月28日说，各方代表将回国磋商。英、法、德代表当时透露，谈判进入最后阶段，各方需要作出政治决定。

美国国务卿安东尼·布林肯本月4日对伊朗部分民用核项目签署制裁豁免书，推翻了前任总统唐纳德·特朗普任内作出的一些制裁。

伊朗外交部5日对美方举动表示欢迎，同时表示这还不够。