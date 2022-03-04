果然本性不改，伊朗核协议达成在即，美国突然“翻脸不认账”

伊朗国家通讯社（IRNA）：多年以来，美国自诩为“世界警察”，在全球范围内肆意彰显霸权主义和强权政治。令人痛斥的是，美国经常会带着“虚伪的面纱”，明显上打着“维护世界和平，助力全球发展”的口号，背地里却做着损人利己的事情。

伊朗地处西亚东部，南部濒临波斯湾，是战略地位及其重要的国家。二战结束后成为美国的重点拉拢对象，不过因为种种原因双方矛盾激化。从不吃亏的美国立马挥动制裁大棒，对伊朗进行全方位打压，自此双方彻底站向对立面。美国果然不愿轻易放手，伊核协议敲定之际，美国上演“川剧变脸”。

时至今日，宣告着美伊关系破裂的“伊斯兰革命”已经过去四十多年，然而美伊双方关系依旧尖锐，毫无任何缓解余地。原本在2015年《伊核协议》达成后，美国解除了大量针对伊朗的制裁，但随着鹰派领导人特朗普的上台，美伊关系又日趋紧张，每每有剑拔弩张的态势。

值得注意的是，2月7日美国曾透露，有可能与伊朗在“伊核问题”上达成共识。一名知情人员表示，一份能考虑到各方诉求的协议正在逐步拟定。对此伊朗外交部发言人回应道，伊朗正在积极等待美国的动作，希望美方能取消此前的经济制裁。

那时外界普遍分析，这是美国前所未有的让步，有助于快速推进“伊核协议”的达成，有效恢复地区稳定安全。

美国在“伊核协议”上出尔反尔，令各方都始料不及。因为美伊双方关系本就紧张，特朗普时期两者矛盾最为激化，他曾利用犹太复国主义政权（以色列）乃至欧洲国家联合制裁伊朗，已经引起了伊朗国内群情激愤。

原本拜登政府同意通过“伊核协议”后能大大缓和双方关系，使得原本动荡的中东地区趋于稳定，但现在这波“变脸”操作彻底惹怒了伊朗。值得注意的是，美国的出尔反尔已经不是一次两次了。早在2015年美、伊、英、中等国就达成了“伊核协议”，但在2018年5月特朗普执政时期，美国便单方面退出协议内容，并挥舞制裁黑手对伊朗进行打压。

伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）4日表示，伊朗核问题全面协议相关方谈判能否最终达成协议，取决于西方国家是否接受伊朗设定的红线，包括确保伊朗获得经济收益。

阿米尔-阿卜杜拉希安当天和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话时说，伊朗准备好尽快敲定协议。西方国家的催促不会让伊朗放弃其设定的红线。一旦西方国家接受伊朗设定的红线，他愿意立即前往谈判举行地奥地利首都维也纳。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德3日在社交媒体上说，在所有悬而未决的问题得到解决之前，没有人可以说协议已经达成，还需要额外的努力。现在谈判各方都“专注于最后的关键步骤”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。