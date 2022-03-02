伊朗：若美国做出行动 协议近在咫尺

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 昨日就维也纳谈判一事表示，如果美国做出行动，那么达成旨在拯救伊朗核协议的协议就近在咫尺，伊朗有这样的意愿，但不会永远等待。

哈提卜扎德在社交媒体上表示，美国曾经退出过伊朗核协议，必须保证美国不会再次退出，任何人都有自己的B计划，但是美国的B计划被证实为空洞无物。虚张声势过去没有用，将来也没有用，只有行动才有用。

伊朗官方最近宣布，协议草案已准备就绪，98%的内容是各方共同编写的，但仍有个别问题需要西方国家作出政治决断，包括解除制裁、提供“保证”以及对伊朗和平核活动的一些政治指控等问题。

他再次强调，伊方拒绝为谈判设定最后期限。过去几天，伊朗最高国家安全委员会就维也纳伊核谈判召开了多次会议，伊朗总统莱希也出席了会议。伊方谈判代表、副外长巴盖里已于27日晚返回维也纳，他将致力于推动解决未决问题。在谈判中，伊朗一直努力向西方阐述自己的红线和立场。

他表示，伊朗的红线不容突破，西方不应对此过多纠缠。

与此同时，伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）在其推特账号强调，“接近终点线并不保证将会达成核协议；如果要达成协议的话需要多些意识性、毅力、创造力以及平衡的行为。 ”

他说，“要达成核协议我们的西方对话者需要做出某些决定”。

伊核协议恢复履约谈判从2021年4月开始，已经进行了8轮，历时10个月。