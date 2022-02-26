伊朗外交部否认就核谈最后期限的消息 不要听谣言！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部的一名知情人士在接受伊通社记者采访时，表示，在伊核谈判美方为伊朗定了最后期限的消息是不对的。

最近社交媒体传播了一条新闻说美国为伊核谈判定了最后期限，而伊方应该在未来一两天的时间内就其最后立场作出决定否则核谈会失败！

伊朗外交部一名高级知情人士强调，这些谣言都是无根据的而你们也不要关注类似消息。

最近伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）在其推特账号强调，“接近终点线并不保证将会达成核协议；如果要达成协议的话需要多些意识性、毅力、创造力以及平衡的行为。 ”

他说，“要达成核协议我们的西方对话者需要做出某些决定”。

近期，在维也纳进行的伊核全面协议恢复履约谈判已经进入了最后阶段。23日，伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）表示，该谈判已触及“敏感重点”。

阿米尔-阿卜杜拉希安说，伊核协议恢复履约谈判已触及“敏感重点”。

他在当日的一与阿曼外交大臣的共同新闻发布会上说道，“我们想知道，西方是否能够采取现实的方法来完成会谈的剩余要点。”

此外，阿米尔-阿卜杜拉希安还补充称，他已在本月召开的慕尼黑安全会议上向欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，伊朗“永远不会越过红线”。

伊核协议恢复履约谈判从2021年4月开始，已经进行了8轮，历时10个月。