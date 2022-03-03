伊朗外长称伊方在核谈中寻求解除制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）今日在与伊朗国内媒体代表人进行会晤时表示，在维也纳谈判中伊朗活跃地寻求解除对伊制裁。

他说，我们正在努力核谈判中的伊方做法、倡议以及立场为伊朗人民的更好生活发挥积极的作用。

他还向伊朗媒体的代表提供核谈最新趋势的消息。

伊朗外长同时把伊朗外交部面对乌克兰危机的做法给国内媒体代表解释。