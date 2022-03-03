伊朗外长称伊方在核谈中寻求解除制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）今日在与伊朗国内媒体代表人进行会晤时表示，在维也纳谈判中伊朗活跃地寻求解除对伊制裁。
他说，我们正在努力核谈判中的伊方做法、倡议以及立场为伊朗人民的更好生活发挥积极的作用。
他还向伊朗媒体的代表提供核谈最新趋势的消息。
伊朗外长同时把伊朗外交部面对乌克兰危机的做法给国内媒体代表解释。
伊通社（IRNA）德黑兰03月03电 伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安表示，在维也纳谈判中伊方活跃地寻求解除制裁。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）今日在与伊朗国内媒体代表人进行会晤时表示，在维也纳谈判中伊朗活跃地寻求解除对伊制裁。
他说，我们正在努力核谈判中的伊方做法、倡议以及立场为伊朗人民的更好生活发挥积极的作用。
他还向伊朗媒体的代表提供核谈最新趋势的消息。
伊朗外长同时把伊朗外交部面对乌克兰危机的做法给国内媒体代表解释。
伊通社（IRNA）德黑兰03月03电 伊朗中国两国外长通话；通话时中国外长说，中方将坚定推进伊核问题政治外交解决进程。
伊通社（IRNA）德黑兰03月02电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德表示，美国曾经退出过伊朗核协议，必须保证美国不会再次退出，任何人都有自己的B计划，但是美国的B计划被证实为空洞无物。虚张声势过去没有用，…
伊通社（IRNA）维也纳03月02电 中国谈判代表王群表示，当前谈判已进入最后关键阶段，可以说已看到了重返全面协议的曙光。中方赞赏欧盟协调员发挥的重要作用，肯定各方为达成协议所做努力；支持以适当方式解…
伊通社（IRNA）维也纳02月28电 伊朗首席核谈判代表、副外长巴格里-卡尼28日在维也纳同欧盟谈判代表恩里克·莫拉拉举行双边的会谈。
伊通社（IRNA）德黑兰02月28电 伊朗核问题4+1国与伊朗维也纳会谈于28日开启。
伊通社（IRNA）德黑兰02月28电 伊朗外交部发言人说，核协议草案已准备就绪，98%的内容是各方共同编写的，但仍有个别问题需要西方国家作出政治决断。
伊通社（IRNA）德黑兰02月27电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德表示，伊朗不接受为伊核谈判设定任何最后期限。
伊通社（IRNA）德黑兰02月26电 伊朗外交部一名高级知情人士强烈地否认就核谈定最后期限的消息并说， 不要听谣言！
伊通社（IRNA）德黑兰02月25电 伊朗政府发言人贾罗米呼吁俄罗斯和乌克兰通过对话解决争端。
伊通社（IRNA）德黑兰02月25电 伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆卡尼称，如果没有西方的政治决定来解决剩下的关键问题，维也纳谈判的最后阶段将不会举行。
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