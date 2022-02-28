伊朗与欧盟官员就核问题进行会晤

伊通社（IRNA）维也纳03月02电 中国谈判代表王群表示，当前谈判已进入最后关键阶段，可以说已看到了重返全面协议的曙光。中方赞赏欧盟协调员发挥的重要作用，肯定各方为达成协议所做努力；支持以适当方式解决伊方在谈判未决问题上的正当合理诉求。