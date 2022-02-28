2022年2月28日 下午10:15
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伊朗与欧盟官员就核问题进行会晤

伊朗与欧盟官员就核问题进行会晤

伊通社（IRNA）维也纳02月28电 伊朗首席核谈判代表、副外长巴格里-卡尼28日在维也纳同欧盟谈判代表恩里克·莫拉拉举行双边的会谈。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）28日在维也纳同欧盟谈判代表恩里克·莫拉拉举行双边的会谈。

巴格里-卡尼今早返回维也纳。

据悉，过去几天，伊朗最高国家安全委员会就维也纳伊核谈判召开了多次会议，伊朗总统阿亚图拉·莱希也出席了会议。

伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼将致力于推动解决未决问题。

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