伊朗与欧盟官员就核问题进行会晤

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）28日在维也纳同欧盟谈判代表恩里克·莫拉拉举行双边的会谈。
巴格里-卡尼今早返回维也纳。
据悉，过去几天，伊朗最高国家安全委员会就维也纳伊核谈判召开了多次会议，伊朗总统阿亚图拉·莱希也出席了会议。
伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼将致力于推动解决未决问题。
伊通社（IRNA）维也纳02月28电 伊朗首席核谈判代表、副外长巴格里-卡尼28日在维也纳同欧盟谈判代表恩里克·莫拉拉举行双边的会谈。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）28日在维也纳同欧盟谈判代表恩里克·莫拉拉举行双边的会谈。
巴格里-卡尼今早返回维也纳。
据悉，过去几天，伊朗最高国家安全委员会就维也纳伊核谈判召开了多次会议，伊朗总统阿亚图拉·莱希也出席了会议。
伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼将致力于推动解决未决问题。
伊通社（IRNA）德黑兰02月28电 伊朗核问题4+1国与伊朗维也纳会谈于28日开启。
伊通社（IRNA）德黑兰02月28电 伊朗外交部发言人说，核协议草案已准备就绪，98%的内容是各方共同编写的，但仍有个别问题需要西方国家作出政治决断。
伊通社（IRNA）德黑兰02月27电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德表示，伊朗不接受为伊核谈判设定任何最后期限。
伊通社（IRNA）德黑兰02月26电 伊朗外交部一名高级知情人士强烈地否认就核谈定最后期限的消息并说， 不要听谣言！
伊通社（IRNA）德黑兰02月25电 伊朗政府发言人贾罗米呼吁俄罗斯和乌克兰通过对话解决争端。
伊通社（IRNA）德黑兰02月25电 伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆卡尼称，如果没有西方的政治决定来解决剩下的关键问题，维也纳谈判的最后阶段将不会举行。
伊通社（IRNA）德黑兰02月25电 伊朗总统阿亚图拉·莱希在与俄罗斯总统普京的谈话中表示，北约东扩是紧张局势的根源，北约的持续扩张是对世界各个地区独立国家稳定与安全的严重威胁。
伊通社（IRNA）德黑兰02月24电 伊朗首席核谈判代表巴格里-卡尼表示，接近终点线并不保证将会达成核协议；要达成核协议我们的西方对话者需要做出某些决定。
伊通社（IRNA）德黑兰02月22电 俄罗斯方面22日证实，旨在恢复伊朗核协议的维也纳谈判已经接近尾声，与此同时，伊朗再次提出有必要解除针对其实施的制裁。
伊通社（IRNA）德黑兰02月22电 伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安说，伊核协议恢复履约谈判已触及“敏感重点”。
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