伊核谈判“接近”达成协议？

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）4日表示，伊朗核问题全面协议相关方谈判能否最终达成协议，取决于西方国家是否接受伊朗设定的红线，包括确保伊朗获得经济收益。

阿米尔-阿卜杜拉希安当天和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话时说，伊朗准备好尽快敲定协议。西方国家的催促不会让伊朗放弃其设定的红线。一旦西方国家接受伊朗设定的红线，他愿意立即前往谈判举行地奥地利首都维也纳。

西方媒体3日报道，美国国务院发言人贾利娜·波特当天告诉媒体记者：“我们已接近达成一项可能的协议”，但仍然存在未决问题，且鉴于伊朗核活动进展速度，时间至关重要。

国际原子能机构3日公布的一份报告显示，伊朗丰度为60%的浓缩铀储量翻番，已经达到33.2公斤。武器级浓缩铀的丰度要求高于90%。

俄罗斯谈判代表米哈伊尔·乌里扬诺夫对伊核谈判情况相对乐观。他说：“有一些问题需要敲定……悬而未决的问题相对较少。”

乌里扬诺夫告诉记者，不认为现阶段会谈崩，且有可能举行部长级会议，通常会在会上达成协议，但他不确定会议举行的具体时间。

伊朗一名外交部发言人则说，眼下还需要做更多工作。

与此同时，伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)28日在记者会上就维也纳伊核谈判表示，协议草案已准备就绪，98%的内容是各方共同编写的，但仍有个别问题需要西方国家作出政治决断，包括解除制裁、提供“保证”以及对伊朗和平核活动的一些政治指控等问题。

他再次强调，伊方拒绝为谈判设定最后期限。过去几天，伊朗最高国家安全委员会就维也纳伊核谈判召开了多次会议，伊朗总统莱希也出席了会议。伊方谈判代表、副外长巴盖里已于27日晚返回维也纳，他将致力于推动解决未决问题。在谈判中，伊朗一直努力向西方阐述自己的红线和立场。

他表示，伊朗的红线不容突破，西方不应对此过多纠缠。

作为谈判主持人和协调员，欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉在社交媒体推特上说：“一些相关问题仍未解决，成功永远没有保障……我们肯定还没有达到目的。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西定于5日访问伊朗首都德黑兰，与伊方官员会面。隶属伊朗国家安全机构的光明通讯社先前报道，“如果格罗西此行可以帮助国际原子能机构和伊方达成解决现有保障问题的路线图，将有助于在维也纳恢复履行核协议”。