英媒：英格兰处在死亡之组！伊朗、美国的排名都很高！

伊朗国家通讯社（IRNA）： 据体育媒体消息，世界杯小组分组结束了，许多球迷感到有些失望，因为本届世界杯没有绝对意义上的死亡之组。不过，英格兰媒体并不这么认为，他们认为英格兰队被分在了死亡之组。而且，英格兰媒体给出的理由很简单，因为英格兰所在的B组是平均排名最高的一个小组。即便是伊朗、美国的国际排名都很高。不得不说，这是典型的得了便宜还卖乖。

《每日邮报》报道，英格兰所在的B组是平均排名最高的一个小组赛，英格兰国际排名第五，伊朗是第21，美国是第15，而参加预选赛的几支球队分别是排名第18的威尔士，排名第27的乌克兰和排名第39的苏格兰。而这个小组平均排名是14.75名，是所有小组中最高的，所以英格兰这个小组是死亡之组。当然，这是英格兰媒体的想法，老实说，伊朗、美国的排名虽然不低，但是实力可是和英格兰至少差了一个档次。

第二的是D组，排名第3的法国，第11的丹麦，第35的突尼斯，第22的秘鲁（澳大利亚42，阿联酋68），平均排名17.75。而按照英媒的算法，第三的是E组，排名第七的西班牙，排名12的德国，排名23的日本，排名31的哥斯达黎加（没算排名101的新西兰），平均排名18.25。而第四的是G组，排名第1 的巴西，排名14的瑞士，排名25的塞尔维亚，排名37的喀麦隆，平均排名19.25。

第五的是F组，排名第2的比利时，第16的克罗地亚，第24的摩洛哥，38的加拿大，平均排名20。第六的是C组，排名第4的阿根廷，排名第9的墨西哥，排名第26的波兰和排名第49的沙特，平均排名是22。第七的是H组，排名第8的葡萄牙，排名第13的乌拉圭，排名第29的韩国和排名第60的加纳，平均排名27.5。垫底的是A组，排名第10的荷兰，排名20的塞内加尔，排名46的厄瓜多尔和排名第51的卡塔尔，平均排名是31.75。