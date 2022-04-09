伊朗神锋独造52球！米兰有意引援补强

伊朗国家通讯社（IRNA）：目前米兰在意甲赛场上的整体发挥还是相当不俗地，以一分的优势领跑积分榜，在意甲还有7轮结束的情况下还是非常有望拿下意甲冠军的荣誉了。不过他们锋线位置上的短板还是非常明显地，尽管也有伊布、莱奥等状态不俗的锋线大将球员，但是伊布和吉鲁目前年龄都非常不小了尤其是伊布已经40岁了，他们也需要对自己的锋线阵容进行补强和引援，而就目前来看他们也是已经找到了一位合适的人选，但是他们却舍不得支付转会费。

他们的目标人选就是目前效力于葡超豪门波尔图的伊朗神锋塔雷米，后者无论是身高还是能力等各方面都是顶级的存在了，92年出生的他目前也正处于职业生涯巅峰期，在为伊朗国家队出战的比赛中他也是合计交出了27球7助攻的数据，而且在刚刚结束的世预赛中也是打进8粒进球帮助球队成功拿到了世界杯正赛的资格，是伊朗阵中非常倚重的超级球星了。而在俱乐部层面他也是保持着极佳的状态，本赛季代表葡超豪门出战40场的情况下也是交出了18球14助攻的两双数据，而且效力球队的两年间合计交出41球34助攻的表现。

而米兰对这样一位实力出众的球星也是非常看好，而且他的进球能力正好能够弥补伊布退役之后中锋位置上人员短缺的问题，因此米兰也非常希望能够拿下这位伊朗神锋了。但是在转会费问题上他们却有些抠搜了，波尔图希望他们支付2000万欧的转会费，但米兰却认为高于自己的心理预期因此也是拒绝支付这样的转会费，这样的操作也是引起了很多球迷的质疑和不满了，2000万买葡超金靴是真心不贵，可是他们却依旧认为转会费太贵而放弃，不得不让人感慨昔日超级豪门竟然抠搜到这种地步了。

其实对于米兰来说这并不是第一次做出这样的操作了，他们心怡的球员也并不少从意甲的贝洛蒂到斯卡马卡，再到如今的塔雷米都曾经希望拿下。可是双方一旦谈到钱就只能尴尬地放弃了，而这样搞下去球队想要复兴的难度也是可想而知了，不知道马尔蒂尼是否也对此表示尴尬呢？毕竟作为欧冠七冠王却连两千万欧都给不起。