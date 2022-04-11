伊朗议会议长：伊核协议维也纳会谈应该为伊朗国家的经济利益服务

伊朗国家通讯社（IRNA）：10日，伊朗伊斯兰议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在议会公开会议上发表讲话。他表示，围绕伊核问题的谈判必须为伊朗带来有保障、可持续且切实的经济利益。

另外他强调，议会通过批准《反制裁战略法》打破了针对伊朗核技术的限制，并消除了伊朗核工业发展的障碍。

卡利巴夫还表示，希望我国的核技术以及伊核协议维也纳会谈能够为伊朗国家的经济利益服务。

同日伊朗议会当天宣读了一份由250名议员签署的联名信，要求美国为恢复伊核协议提供法律保障。

联名信称，美方应提供由美国国会批准的法律保障，确保“美国不会再次退出协议”。在新协议下，美方不得利用各种借口触发制裁“迅速恢复机制”，不得恢复已经解除的制裁且不能追加新制裁。

伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）9日在国家核技术日庆祝活动上发表讲话，强调无论其他国家的意愿或意见如何，伊朗有权和平利用核能。莱希说，尽管敌对势力不愿看到，依靠伊朗核科学家的努力，伊朗核工业取得显著进步。“对伊朗施加的多项制裁、威胁和压迫过去和将来都无法阻止我们。”

伊核协议相关方2021年4月起在奥地利首都维也纳谈判，讨论美伊两国恢复履约议题，美国间接参与谈判。第八轮谈判去年12月27日启动，相关方接近达成协议，但谈判3月11日因多种因素暂停。美伊两国都认定对方应该为谈判暂停承担责任，指责对方“未能作出必要政治决断”以解决问题。