伊朗议会宣读250名议员就伊核谈致总统莱希的声明

伊朗国家通讯社（IRNA）：10日，在伊朗议会公开会议结束后，议会宣读了一份由250名议员联名给伊朗总统莱希书写的声明。

声明指出，以往谈判的经验表明，美国不愿提供必要的保证，这不仅不符合伊朗国家利益，也使得伊朗利益受损。因此，在新的谈判中（维也纳会谈），美国必须以联合国安理会的相关法律为基础，对各方做出必要保证，以免今后再次违反协议。

另外声明指出，在维也纳会谈过程中，美国实施了对伊朗个人、机构的新制裁，这表明在谈判过程中美方具有破坏性意图。因此，在谈判中有必要明确禁止美国实施新的制裁，并需要美方保证已解除的对伊制裁不会重新实施。

声明还强调，伊朗议会和政府将就维护国家利益保持一致，议会将支持政府在确保履行本国法律的情况下进行相关谈判。

声明还提到，伊朗应有权利在各方同意的基础上，根据情况向任何国家出口石油。

伊核协议相关方2021年4月起在奥地利首都维也纳谈判，讨论美伊两国恢复履约议题，美国间接参与谈判。第八轮谈判去年12月27日启动，相关方接近达成协议，但谈判3月11日因多种因素暂停。美伊两国都认定对方应该为谈判暂停承担责任，指责对方“未能作出必要政治决断”以解决问题。

伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）9日在国家核技术日庆祝活动上发表讲话，强调无论其他国家的意愿或意见如何，伊朗有权和平利用核能。莱希说，尽管敌对势力不愿看到，依靠伊朗核科学家的努力，伊朗核工业取得显著进步。“对伊朗施加的多项制裁、威胁和压迫过去和将来都无法阻止我们。”