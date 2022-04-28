伊朗准备“世界古都斯日”游行声援巴勒斯坦

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年4月28日星期四，伊朗全国各地正在为斋月中的最后一个星期五同时也是世界古都斯日（圣城日）做准备，圣城日由伊朗设立于1979年，其旨在于反对“犹太复国主义政权”，声援巴勒斯坦人民。

伊朗议会官员赛义德·卡泽米在接受IRNA采访时表示：伊朗人民、穆斯林国家人民包括全世界自由国家都将热情的参与圣城日游行，支持巴勒斯坦人民争取合法权利的正义事业，犹太复国主义政权和支持它的国家会发现巴勒斯坦人民从不孤单。

他说，去年我们目睹了一些阿拉伯穆斯林国家同犹太复国主义政权建立了政治关系，但明日的游行会证明人们会因为部分国家同其建立关系就减少对改政权的厌恶，人们不接受同犹太复国主义政权的任何妥协和友谊。

明日伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）也将出席游行仪式并进行电视直播讲话。

伊朗伊斯兰革命领袖伊玛目霍梅尼1979年8月7日（伊斯兰教历1399年9月13日）在致伊朗和世界穆斯林的信中，把拉麦丹月的最后一个主麻日定为世界古都斯日。从此，每年拉麦丹斋月的最后一个主麻日，伊朗和世界上许多国家举行声势浩大的声援巴勒斯坦人民的活动。