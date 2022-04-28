伊朗外长与伊斯兰合作组织秘书长通话 讨论巴勒斯坦等局势

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）28日晚同伊斯兰合作组织秘书长侯赛因·易卜拉欣·塔哈通电话。

通话中阿米尔-阿卜杜拉希安与塔哈就包括在内的巴勒斯坦、也门、阿富汗等的伊斯兰世界最新局势交换意见。

通话中，伊朗外长赞扬伊斯兰组织秘书长针对巴勒斯坦问题上的积极立场，并支持该组织为在地区和伊斯兰世界和平与安全方面所做的努力。

阿米尔-阿卜杜拉希安欢迎伊斯兰国家外长级就巴勒斯坦和中东局势的最新发召开会议并进行磋商。

他说，犹太复国主义政权在阿克萨清真寺犯下的罪行，这样的行为需要伊斯兰世界的有效行动。

阿米尔·阿卜杜拉希安博士还支持在也门继续已经进行的停火，并强调国际社会需要彻底解除对也门的人道主义围困。

伊朗外长同时谴责最近在阿富汗发生的一系列恐怖主义罪行，并呼吁伊斯兰国家和国际社会对阿富汗的局势更加关注并为解决阿富汗人民的问题发挥作用。

通话中伊斯兰合作组织秘书长侯赛因·易卜拉欣·塔哈也说，巴勒斯坦问题是伊斯兰组织和伊斯兰世界的主要优先事项。

他表示，伊斯兰合作组织一直支持巴勒斯坦，并正在尝试各种支持巴勒斯坦和圣城的倡议。

塔哈指出，在伟大的伊斯兰国家的支持下我们追求巴勒斯坦人民的合法权利。

他同时谴责最近在阿富汗的恐怖性的行为，并补充说，伊斯兰合作组织的一切努力都是为了实现伊斯兰世界的和平与安全。