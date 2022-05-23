哈萨克斯坦贸易部长率团访问伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：据哈通社消息，哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫23日在德黑兰同伊朗第一副总统穆罕默德·穆赫贝尔举行会谈。

哈萨克斯坦代表团同伊朗领导层就进一步扩大经贸合作和加深过境运输合作潜力问题进行了讨论。

会谈中，哈方表示希望通过伊朗的“ 南-北 ”运输线和多式联运，向波斯湾、非洲、南亚和其他国家与地区运输货物。

伊方则强调了进一步扩大两国交通运输领域合作关系的重要性，并指出了双边过境运输合作领域开展的协商的成果。

伊朗第一副总统指出，双方在该领域达成的共识将使两国成为重要的区域枢纽。 会谈中，双方共同指出了双边贸易量的有效增长。

具体来说，哈方希望进一步增加粮食、糖果、面制品、肉类和肉制品等产品的出口，并计划进口伊朗的蔬菜和水果等产品。

两国代表团还就加强产业合作问题进行了深入讨论，并指出了有效落实农产品再加工领域联合项目的重要性。

访问框架下，哈萨克斯坦代表团还同伊朗贸易、农业、医疗卫生、油气和交通运输领域国有企业领导人、以及央行、工商会和部分地方政府领导人举行了会谈。

据悉，目前伊朗投资商在哈萨克斯坦参与肉类加工厂和油料加工厂建设工程，以及收割机组装和其他投资项目。

伊方领导人指出，贸易代表团的互访，以及农产品展和企业界双边合作将有助于加深两国经贸合作。