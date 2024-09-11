我国医生无需手术即可成功打开心脏血管

伊朗官方通讯社（IRNA）：马苏德·加塞米补充道，这项新技术对于面临心脏直视手术风险的患者来说是一个很大的帮助，而另一方面，如果他们的动脉不开放，他们的心脏和大脑就会受到损伤。

他表示，新的旋转金刚石方法无需手术即可去除静脉中的钙沉积，而且这种新方法的效果远远好于旧方法，同时可以使弹跳手术进行得更加成功，从而避免对某些患者进行开放手术。

加塞米继续说，这种借助新兴设备发挥作用的方法，在世界先进国家出现后仅在两到三个月就进入了伊朗。