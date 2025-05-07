阿曼：缓解萨那与华盛顿之间紧张局势的努力已促成停火协议

本社讯- 阿曼国家通讯社援引该国外交部发言人报道，未来，任何一方都不得攻击对方，包括在红海和曼德海峡的美方舰船，双方将确保海上航运自由与国际商业船只的顺畅通行。



阿曼苏丹国对双方采取建设性态度并促成这一积极成果表示赞赏，并表示希望这一举措能推动一系列地区问题朝着实现公正、和平与普遍繁荣的方向取得更大进展。



此前，美国总统唐纳德·特朗普表示，华盛顿对也门的攻击将停止，并称在前往西亚之前将宣布一项重要消息。



美国总统特朗普周二在白宫与加拿大总理会晤时声称，胡塞武装部队不想打仗，并表示美国的轰炸将停止。



特朗普声称，也门安萨鲁拉运动告诉他的政府，他们不想再“打仗”，并表示将停止对红海航运线路的攻击。



在此次会谈中，美国国务卿和特朗普的临时国家安全顾问马克·卢比奥也表示，“胡塞武装部队是一个拥有先进武器的组织，他们威胁着全球航运，我们的目标是停止这一威胁。如果这个威胁能够停止，我们也可以停止军事行动。因此，我认为这是一个重要的进展。”



在美国总统发表讲话前不久，以色列占领政权对也门首都萨那及其国际机场发动了空袭。