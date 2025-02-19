伊朗驻联合国副代表：犹太复国主义政权应对加沙的种族灭绝负责

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 扎赫拉·埃尔沙迪（Zahra Ershadi），伊朗伊斯兰共和国驻联合国常驻代表副代表兼大使，于当地时间周二在代表不结盟运动（NAM）在联合国宪章特别委员会及加强联合国作用会议上的发言中，强调了不结盟运动对国际法原则和联合国宪章的承诺，特别是在巴勒斯坦问题上的立场。

埃尔沙迪强烈谴责了犹太复国主义政权对无防御的巴勒斯坦人民，特别是在加沙地带的野蛮军事攻击，并呼吁立即实现人道主义停火，保护巴勒斯坦人民。

她提到联合国特别报告员关于加沙可能发生种族灭绝的警告，并强调国际社会有责任防止这一灾难的发生。

伊朗驻联合国副代表对南非向国际法院（ICJ）提出针对犹太复国主义政权违反《防止及惩治灭绝种族罪公约》的诉讼请求表示欢迎，并强调必须执行国际法院发布的临时措施命令。

她还认为，国际法院于2024年7月19日发表的咨询意见，确认了犹太复国主义政权在巴勒斯坦被占领土上的存在是非法的，这是实现巴勒斯坦人民合法权利的重要一步。

埃尔沙迪表示，犹太复国主义政权的政策严重违反了国际法和联合国决议，并呼吁世界各国停止对这些非法政策的任何支持、便利或合作。