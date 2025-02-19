佩泽什基安：世界各国都应尽力捍卫受压迫的巴勒斯坦人民

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 马苏德·佩泽什基安于今天，即2025年2月19日星期三，在与卡塔尔埃米尔“塔米姆·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼”举行的联合新闻发布会上明确指出：两国官员的持续会晤表明了两国之间牢固的历史、经济和文化联系，以及在地区和国际问题上的相近观点。
总统强调：加强和发展与地区和邻国在经济、政治、文化、军事和安全领域的联系是伊朗伊斯兰共和国的关键政策，其中友好兄弟国家卡塔尔具有特殊的重要性。
伊通社（IRNA）德黑兰2月19日报道: 总统在与卡塔尔埃米尔举行的联合新闻发布会上表示：友好兄弟国家卡塔尔在伊朗伊斯兰共和国的外交政策中拥有特殊地位。
伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 马苏德·佩泽什基安于今天，即2025年2月19日星期三，在与卡塔尔埃米尔“塔米姆·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼”举行的联合新闻发布会上明确指出：两国官员的持续会晤表明了两国之间牢固的历史、经济和文化联系，以及在地区和国际问题上的相近观点。
总统强调：加强和发展与地区和邻国在经济、政治、文化、军事和安全领域的联系是伊朗伊斯兰共和国的关键政策，其中友好兄弟国家卡塔尔具有特殊的重要性。
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