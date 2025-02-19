佩泽什基安：世界各国都应尽力捍卫受压迫的巴勒斯坦人民

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 马苏德·佩泽什基安于今天，即2025年2月19日星期三，在与卡塔尔埃米尔“塔米姆·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼”举行的联合新闻发布会上明确指出：两国官员的持续会晤表明了两国之间牢固的历史、经济和文化联系，以及在地区和国际问题上的相近观点。

总统强调：加强和发展与地区和邻国在经济、政治、文化、军事和安全领域的联系是伊朗伊斯兰共和国的关键政策，其中友好兄弟国家卡塔尔具有特殊的重要性。