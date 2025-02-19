加沙烈士人数上升至48,297人

据伊朗通讯社周三援引沙哈布通讯社的报道，巴勒斯坦加沙地带卫生部表示，在过去24小时内，有6具烈士遗体被转移到该地区的医院。

加沙卫生部称，其中2具遗体是从废墟下挖出的，另有4名巴勒斯坦人在过去24小时内殉难。

根据该报告，在过去24小时内，还有11名巴勒斯坦人因犹太复国主义政权违反协议而受伤。

该部门进一步补充说，自战争开始（2023年10月7日）以来，加沙地带已有48,297名巴勒斯坦人殉难，另有111,733人受伤。