哈马斯：以军杀害被扣押人员 | 交换是遣返被扣押人员的唯一途径

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，该运动在一份声明中表示，卡萨姆旅及其他抵抗运动在移交以色列被扣押人员的遗体时，尊重逝者及其家属的感情，而以色列占领军即便在这些人员还活着的时候也不尊重他们的生命。

该运动补充道，我们以人道方式对待敌方被扣押人员，竭尽全力保护他们的生命，但以色列军队却将他们残忍杀害。

哈马斯强调，以色列通过轰炸关押被扣押人员的场所致使他们死亡，犹太复国主义政权持续违反被扣押人员交换协议，需对此罪行承担全部责任。

该组织指出，内塔尼亚胡今日对被扣押人员的遗体流下了鳄鱼的眼泪，但这不过是为了在以色列舆论面前推卸其杀害这些人员的责任。

哈马斯表示，卡萨姆旅及其他抵抗运动尽一切努力拯救以色列被扣押人员的生命，但犹太复国主义军队的大规模残酷袭击，导致未能成功营救所有被扣押人员。

该抵抗运动向比巴斯和利夫希茨家属表示：“我们本希望让你们的亲人平安回到你们身边，但以色列军队和政府的指挥官却选择了杀害他们。这些指挥官曾在对加沙的残酷袭击中杀害了17,881名巴勒斯坦儿童。你们非常清楚，这些罪行的真正责任人是谁。你们同样是那些漠视人民生命的领导人政策的受害者。”

哈马斯再次重申，确保被扣押人员平安回家的唯一途径是全面落实交换协议。任何试图通过军事手段或持续战争来遣返他们的做法只会导致以色列被扣押人员的进一步伤亡。