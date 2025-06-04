阿拉格齐：若否定铀浓缩活动，则协议无从谈起 

本社讯- 赛义德·阿巴斯·阿拉格齐外长在社交平台X上为伊朗核能力及本土化成就辩护时明确指出："全球仅有少数国家掌握核反应堆燃料制造技术是有原因的。这除了需要巨额资金投入和战略性政治眼光外，还必须具备强大的工业基础设施和产学研体系，以培养所需人才并提供专业技术支持。"



外交部长指出，伊朗为获得这一能力付出了沉重代价，并强调："在任何情况下，我们都不会让实现这一梦想的爱国者们失望。"



阿拉格齐再次重申："若否定铀浓缩活动，则协议无从谈起；以实现无核武器为目标，则协议可期。"

