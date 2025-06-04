伊朗原子能组织主席：任何条约都不能剥夺伊朗和平利用核能的权利 

本社讯- 穆罕默德·伊斯拉米在接受国家媒体采访时，援引最高领袖今日关于伊朗核工业的讲话并指出："核工业是一项基础性、学术性和推动发展的支柱产业。该产业涉及所有学科及科技领域的核心议题，能够作为发展引擎产生持久影响。缺乏这一产业，就意味着失去了推动国家科技发展的核心动力。"



原子能组织主席强调，伊朗伊斯兰共和国为发展核技术付出了血的代价，许多青年在这条道路上遭犹太复国主义分子暗杀。但通过坚定不移的奋斗，伊朗自主掌握了这项技术，而非通过购买或引进获得。根据各国人民合法权利，伊朗人民完全有权和平利用核能。



伊斯拉米明确表示："任何国际条约、规则和条例都无权忽视、否定这一合法权利，也不能阻碍我国在这条道路上前进的步伐。"