伊朗驻联合国代表处：出售“沙赫德”无人机没有任何限制

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 伊朗伊斯兰共和国驻联合国代表处当地时间周五补充说：“‘沙赫德’无人机是全球最优秀的无人机之一；它具有卓越的侦察、侦查和操作能力，并且价格非常合理和低廉。”

伊朗伊斯兰共和国驻联合国代表处还表示：“没有任何法律限制其出售。任何承诺不将其用于侵略他国的国家都可以申请购买。”

一架伊朗无人机在今年美国共和党大会（CPAC）上展示，目的是营造对伊朗伊斯兰共和国的负面氛围，并为其所谓的“伊朗威胁”辩护。