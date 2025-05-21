伊朗外交部国际法律事务副部长加里布阿巴迪：单边制裁侵犯人权

本社讯- 在德黑兰举行的单边制裁国际会议期间，外交部国际法律事务副部长卡泽姆·加里布阿巴迪会见了联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜汉女士，双方就单边制裁的影响进行了交流。



会谈中，加里布阿巴迪强调单边制裁违反《联合国宪章》和国际法，并指出："实施单边制裁的政府通过采取这些非法措施侵犯受制裁国家人民的人权，他们应承担责任并接受问责。"



外交部国际法律事务副部长补充道："过去几年，特别报告员为让单边制裁受害者的声音被听见付出了诸多努力，促使国际社会更加关注这些措施的非人道影响。然而所有这些努力中缺失的关键环节是受害者获得司法救济的途径，而德黑兰会议正是开启这条道路的重要一步。"



加里布阿巴迪还强调："单边制裁以全面性、系统性和针对性的方式，不仅严重侵犯当代人权，还通过威胁和削弱受制裁国家的可持续发展，来侵犯这些国家未来世代的人权。"



联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜汉女士在会谈中感谢伊朗主办此次重要会议，她强调了这些措施的非法性及其对人权和国家造成的持久影响，认为保障司法救济渠道是当务之急。