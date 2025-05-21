伊朗国防部长：伊方坚决反对任何企图改变国际地缘政治边界的行为

据本社周二晚间援引伊朗国防部新闻信息网站报道，伊朗国防和武装部队后勤部长阿米尔·阿齐兹·纳西尔扎德在会见亚美尼亚共和国国防部长时强调了两国关系的战略意义，并表示：“亚美尼亚在伊朗睦邻外交政策中占据特殊地位。德黑兰与埃里温的关系植根于深厚的历史和文化纽带，而高加索地区的持久和平将为区域合作与发展带来广阔前景。”



他提到伊朗穆斯林与亚美尼亚人长期以来的和睦共处，称其为宗教间和平共处的典范，并强调：“伊朗伊斯兰共和国始终致力于加强与所有邻国，特别是亚美尼亚的关系，任何障碍都无法阻挡这一方针的推进。”



纳西尔扎德准将对阿塞拜疆与亚美尼亚之间的和平谈判表示支持，并指出：“伊朗伊斯兰共和国支持双方达成和平协议，并愿为推动谈判进程提供一切必要协助。”



他补充道，“高加索地区的持久和平将为区域发展创造广阔机遇。”



伊朗国防部长援引伊斯兰革命最高领袖在会见亚美尼亚总理时的讲话强调：“伊朗坚定致力于深化与亚美尼亚的双边关系，双方合作将以共同利益为基础持续推进，不容任何外部势力干涉。”



他强调，维护领土完整与地区边界的稳定是伊朗坚定不移的政策立场，并指出：“伊朗与亚美尼亚之间的共同边界是两国人民长期交往的历史纽带，德黑兰绝不会容忍任何破坏这一边界的企图。”



纳西尔扎德准将还就域外势力在高加索地区的存在发出警告：“本地区的安全架构应由区域国家自主构建，外部干预不仅无益于和平，反而会加剧紧张和动荡。”



据悉，会谈结束后，伊朗和亚美尼亚国防部签署了一份合作备忘录，旨在加强双边防务与安全领域的协作。

