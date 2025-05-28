一名马什哈德脑死亡儿童拯救了五名年幼患者的生命

本社讯- 马什哈德医科大学博士易卜拉欣·哈利吉于周三说道：这是本院第1655例脑死亡器官捐献手术。已故捐献者卡米亚尔·加鲁尼经马什哈德医院确诊脑死亡并获得家属同意后，在曼苏里耶医院完成器官捐献手术。



他进一步说：这名脑死亡儿童的肝脏被移植给一名来自拉扎维呼罗珊省巴赫兹的三岁男童，该患儿此前一直饱受肝功能衰竭之苦。



马什哈德医科大学器官移植协调部门负责人阐述道：已故加鲁尼的双肾由蒙塔瑟里耶医院移植团队成功移植给两名分别居住在马什哈德和赫瓦夫、年龄分别为10岁和7岁的女童。



哈利吉表示：这名脑死亡儿童的角膜已被送往马什哈德医科大学眼库等待移植。