伊朗高级安全官员：伊朗坚持维护核燃料循环与浓缩能力

本社讯- 伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·阿克巴尔·艾哈迈迪扬在莫斯科举行的第十三届安全事务高级代表国际会议上发表讲话，强调构建平等且可持续的全球安全架构是当今国际社会的共同责任。



艾哈迈迪扬谴责国际政治中的单边主义行为，指出这种做法已在全球范围内造成严重后果，对西亚地区的危害尤为深重。



他以也门、黎巴嫩、叙利亚、阿富汗和伊拉克的战争危机为例，揭示西方强加的不公与剥削，谴责以色列对加沙持续不断的袭击。



他表示，“西方的单边主义政策建立在对各国人民的压迫与剥削之上。全世界正在目睹加沙地带发生的空前人道主义灾难——除了野蛮的屠杀，妇女和儿童更在饥饿的折磨下缓慢而痛苦地走向死亡。”



这位高级安全官员指出，霸权势力正利用制裁与先进技术手段，剥夺各国的正当权利，包括伊朗和平利用核能的权利。