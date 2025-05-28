伊朗外长：我们在浓缩铀问题上态度坚定，不容妥协

本社讯- 伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在陪同伊朗总统访问阿曼期间表示，“截至目前，此次访问进展顺利，接下来将举行一场伊朗与阿曼经济界人士参加的会议，伊朗总统将亲自出席。当前两国双边关系发展势头良好，伊朗与阿曼之间的相互尊重达到了空前水平，互利合作始终是我们唯一的准则，双方正以善意共同推进两国人民的福祉。”



关于同阿曼外长就下一轮伊美间接谈判所进行的磋商，阿拉格齐外长表示：“双方确实进行了协商和意见交换，但此行的主要目的并非谈判。新一轮谈判的时间有望在未来几天内确定。”



阿拉格齐在解释其最新X社交平台帖文时表示，“该帖文是回应一位英国官员提出的‘零浓缩铀’要求。我明确指出，伊朗始终与欧洲三国保持对话，但如果他们坚持‘零浓缩铀’立场，我们在核问题上将无法达成共识。我认为他们必须澄清自身立场——在浓缩铀问题上，我们不会跟任何人开玩笑。”