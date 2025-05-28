伦敦对以色列的双重政策

本社讯- 英国政府驻以色列贸易代表伊恩·奥斯汀在此行期间参观了海法港及巴勒斯坦被占领土上的多个联合经济和基础设施项目。英国驻巴勒斯坦被占领土使馆在X社交平台上发布访问照片并配文："在海法充满创新的一天！我们参观了海法—拿撒勒轻轨项目、先进海关扫描中心和以色列理工学院，这些都体现了英以合作的每一步。"



奥斯汀在X社交平台上转发该帖文时，通报其为加强英以贸易而与当地官员和经济人士会晤，并称与以色列政权的合作"为英国带来了数千个优质就业岗位"。



奥斯汀是现任政府任命的驻以色列贸易代表，他于2019年退出工党，并强烈谴责时任党魁科尔宾的反以立场。他在斯塔默就任首相后重新进入政府架构，立即引发人权活动人士和巴勒斯坦支持者的批评。



这位英国政府代表在访问巴勒斯坦被占领土前夕，于《政客之家》网站发文为以色列政权公开辩护，称暂停贸易谈判并不可信，声称英以关系为英国带来广泛利益，不应受"政治运动"影响。他宣称以色列政权为英国的安全、经济、科技和医疗作出贡献，表示此行旨在“巩固和维护这种以价值观为导向的伙伴关系”，并宣称停火与否完全取决于哈马斯的行动，而非以色列政策的改变。



一周前，英国外交大臣戴维·拉米在下议院发表罕见声明，宣布因加沙严峻的人道主义和人权问题，与以色列政权的自由贸易协定谈判已暂停。



英国外交大臣表示，"以色列多次将医院作为袭击目标，上周末，加沙北部又有三家医院被迫关闭。救援人员和医护人员持续遇害。去年已成为救援人员死亡人数最多的年份，这一趋势令人震惊。因此，我今天宣布暂停与以色列现政府的新自由贸易协定谈判，并将重新评估2030路线图中确定的合作项目。"



近期，随着犹太复国主义政权在加沙罪行的升级，英国政府表面上采取了更强硬的立场。英国外交部上周召见了犹太复国主义政权大使，就加沙人道主义危机提出抗议。



在国际层面，英国首相与法国、加拿大领导人发表联合声明，呼吁立即停火、确保人道主义援助畅通无阻，并停止杀害平民。他们还宣布准备对犹太复国主义政权实施新制裁。



此外，英国国内所谓的"巴勒斯坦团结运动"（PSC）发起了一项公众运动，呼吁民众向议员施压，要求停止对以色列的武器销售。据报道，已有数万封抗议信件寄送给议员，对政府的压力日益加剧。与此同时，英国800多名律师、学者和法官联名致函首相，要求其在国际法框架下履行基本义务，在制裁犹太复国主义政权内阁的同时，考虑暂停该政权在联合国的成员资格。