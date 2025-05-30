伊朗总统：我们追求自身与伊斯兰民族的尊严

以下是伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬接受阿曼电视台采访的核心内容：



• 我们愿与所有伊斯兰国家展开对话，依循真主与尊贵先知的教导行事。正如《古兰经》所载：“信士们皆为兄弟，故当调解兄弟之间的纷争。”先知穆罕默德（愿主福安之）在解放麦加后的次日召集信众，当众宣布：“穆斯林彼此皆为兄弟。”



• 只要我们接受并践行这一教导，便可在伊斯兰兄弟情谊的基础上，在本地区实现和平与安全。



• 我们穆斯林互为兄弟，但殖民者与剥削者等敌人正企图通过多种手段、各种诡计以及文化政治上的分裂行径，挑拨我们彼此对立。他们的目的是掠夺本地区的资源与财富，同时向我们兜售枪械、炸弹与导弹，唆使我们自相残杀——既夺走我们的资源，又摧毁我们的家园。



• 我们能够打破这一恶性循环。只要伊斯兰国家领导人加强对话，不容任何势力破坏穆斯林团结（这违背真主与其先知的教诲），就完全可能在地区内与伊斯兰国家共建基于和平、安全与兄弟情谊的持久和平，推动伊斯兰国家间经济、工业、科技与文化的共同发展。



• 根据国际法，所有国家都有权为和平目的开展铀浓缩及相关核能活动的科学研究与技术发展。若美国希望确认伊朗伊斯兰共和国无意发展核武器，就应当认识到，我们对核武器的排斥源于信仰——伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊已发布了宗教令，禁止发展、生产和使用核武器。



• 在伊朗伊斯兰共和国的国防原则中，核武器既不具合法性，也不具备道德正当性。若相关国家希望就此获得明确保证，我们愿通过一切必要方式，与地区及国际伙伴展开合作，以清晰、透明地阐明我方立场。



• 与此同时，我们绝不会放弃为医疗、疾病诊断、公共卫生、农业及工业等和平用途进行的铀浓缩活动，因为这正是国际法赋予我们的正当权利。



• 任何人都无权命令我们停止铀浓缩活动。科学属于全人类，所有国家都有权获取知识、掌握技术与发展科研能力，任何国家都不能剥夺他国的这一合法权利。因此，我们决不会在外部压力下中止铀浓缩进程。



• 以色列政权以及一些自诩为“人权捍卫者”的国家，曾暗杀我国核科学家，而那些在本地区轰炸妇女、儿童与平民的政权，竟反诬伊朗从事恐怖主义。真正破坏地区安全的正是他们——他们又有什么资格将我们视为威胁？



• 我们致力于维护自身及穆斯林民族的尊严。我们渴望和平——无论是与伊斯兰国家，还是国际社会各方，但我们绝不会在胁迫与压迫面前屈服。这是我们的信念，是安拉使者的教诲，也是《古兰经》的明示。



• 伊斯兰国家应团结一致、共同发声，向国际社会揭露加沙和黎巴嫩人民所遭受的压迫与不公。



• 我们始终致力于同伊斯兰国家缔结基于兄弟情谊、和平与合作的关系。我们将所有邻国视为兄弟与朋友。



• 伊朗始终秉持相互尊重的原则——凡以尊重对待伊朗的国家，必将得到我们同等的回应。我们坚持在公平互利的基础上发展对外关系，推动建设性合作。在当前国际形势下，我们与地区国家及俄罗斯、中国等伙伴保持着积极互动，并将继续致力于深化这些互利共赢的关系。我们愿与所有秉持尊重和理性态度的国家开展合作，唯一例外的是非法且具有侵略性的犹太复国主义政权。