本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃周五（5月30日）表示，奥地利情报机构对伊朗核计划和平性质的质疑纯属毫无根据的谎言，旨在制造针对伊朗伊斯兰共和国的舆论压力，因此毫无可信度。
巴加埃发言人指出，伊朗作为《不扩散核武器条约》成员国，其核计划始终接受国际原子能机构最严格的核查，奥地利情报机构的相关指控无视这一基本事实，严重损害了国际原子能机构的公信力。他强调，与奥地利及部分欧洲国家形成鲜明对比的是——这些国家对犹太复国主义政权获取各类大规模杀伤性武器保持沉默，并以各种方式支持其种族灭绝行径，实质上阻碍了西亚地区无核化的进程——而伊朗始终坚定反对核武器及其他大规模杀伤性武器，并坚定不移地支持实现西亚地区无大规模杀伤性武器的倡议。”
他严厉谴责奥地利情报机构的造谣行为，要求奥地利政府就该官方机构不负责任、极具挑衅性和破坏性的行为作出正式解释。
奥地利情报机构在一份报告中妄称，伊朗伊斯兰共和国仍在积极推进核武器研发计划，且无意放弃该计划。
伊朗外交部发言人：针对伊朗核计划的虚假指控将损害原子能机构的信誉
2025年5月30日 14:02
News ID: 85847827
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月30日报道- 伊朗外交部发言人敦促奥地利政府就其情报机构发布的关于伊朗和平核计划的虚假报告作出正式解释，并强调：“奥地利情报机构的这一行为将严重损害了国际原子能机构的信誉。”
本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃周五（5月30日）表示，奥地利情报机构对伊朗核计划和平性质的质疑纯属毫无根据的谎言，旨在制造针对伊朗伊斯兰共和国的舆论压力，因此毫无可信度。
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