伊朗外交部发言人：针对伊朗核计划的虚假指控将损害原子能机构的信誉

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃周五（5月30日）表示，奥地利情报机构对伊朗核计划和平性质的质疑纯属毫无根据的谎言，旨在制造针对伊朗伊斯兰共和国的舆论压力，因此毫无可信度。



巴加埃发言人指出，伊朗作为《不扩散核武器条约》成员国，其核计划始终接受国际原子能机构最严格的核查，奥地利情报机构的相关指控无视这一基本事实，严重损害了国际原子能机构的公信力。他强调，与奥地利及部分欧洲国家形成鲜明对比的是——这些国家对犹太复国主义政权获取各类大规模杀伤性武器保持沉默，并以各种方式支持其种族灭绝行径，实质上阻碍了西亚地区无核化的进程——而伊朗始终坚定反对核武器及其他大规模杀伤性武器，并坚定不移地支持实现西亚地区无大规模杀伤性武器的倡议。”



他严厉谴责奥地利情报机构的造谣行为，要求奥地利政府就该官方机构不负责任、极具挑衅性和破坏性的行为作出正式解释。



奥地利情报机构在一份报告中妄称，伊朗伊斯兰共和国仍在积极推进核武器研发计划，且无意放弃该计划。