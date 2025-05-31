联合国：加沙正经历冲突以来最严重的人道灾难

本社讯- 联合国秘书长发言人斯特凡·杜加里克当地时间周五在记者会上指出，在近80天的全面封锁、物资供应被切断的背景下，加沙地带的人道需求急剧上升。当前进入加沙的有限援助物资，远不足以满足210多万急需救助民众的基本生存需求。



杜加里克补充道，加沙全境持续遭受袭击，北部尤为严重。当地最后一家勉强运转的阿瓦达医院，因院区及周边连续遭袭，已于昨夜被迫撤离。南部代尔巴拉赫以及布雷吉、努赛赖特难民营区域也在持续遭到空袭。



他强调，人道主义救援基金会（IHH）——一家负责运营公共食堂和营养中心的机构——于周三通报称，在过去两天内已有5名工作人员遇难，另有2人受伤。联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）再次重申，包括人道救援人员在内的所有平民，必须始终受到保护。



联合国秘书长发言人明确表示，加沙地带的流离失所现象持续加剧，仅在过去两周内就有近20万人被迫逃离家园。以方于昨日发布新的疏散令，覆盖加沙北部约30%的区域，包括加沙城东部及代尔巴拉赫地区。



杜加里克重申，国际人道主义机构坚持要求全面解除对加沙的封锁，并采取切实行动，消除造成该地区普遍贫困的根源。



据本社援引半岛电视台英语频道报道， 联合国巴勒斯坦被占领土人权状况特别报告员弗兰切丝卡·阿尔巴内塞在一份声明中指出，以色列以“推动人道主义解决方案”为名，实则不断加强对加沙的控制，并系统性剥夺饥饿中的平民获取关键人道援助的权利。



她指出，“这是一项蓄意战略，旨在掩盖罪行，强迫民众流离失所，对遭轰炸区域反复空袭，活活烧死巴勒斯坦人，并使幸存者终生残疾。”



联合国特别报告员强调，“上述一切行径均被人道主义援助的修辞所包装，实质是转移国际社会对问责机制建设的注意力，消解追责的政治压力。”



据最新统计，自2023年10月7日以来，以色列占领军在加沙地带发动的种族灭绝战争已造成54,321名巴勒斯坦人遇难。

