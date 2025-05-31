巴塞罗那断绝与特拉维夫关系："加沙属于巴勒斯坦人民"

据本社周六援引欧洲新闻网站西班牙语版报道，巴塞罗那市议会发表声明，明确谴责犹太复国主义政权对巴勒斯坦平民的袭击及造成加沙民众被迫流离失所的现象，该声明获得了当地社会主义党团的支持。



声明还敦促巴塞罗那展会的主办方禁止以下实体参展：特拉维夫政权相关机构、武器制造商，以及其他“从针对巴勒斯坦人民的种族灭绝、军事占领、种族隔离与殖民行为中牟利”的组织。



巴塞罗那市议会日前以多数票通过决议，决定暂停自1998年起与特拉维夫达成的友好城市关系，直至国际法和国际人道主义准则在巴勒斯坦领土上获得尊重。



该市议会还将敦促西班牙国会推进立法程序，对犹太复国主义政权实施紧急武器禁运。巴塞罗那同时呼吁西班牙中央政府及加泰罗尼亚地区政府对以色列政权施加外交压力，推动立即实现停火。



市政当局承诺将继续与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）合作，确保人道援助物资进入加沙，并建立直接合作机制，参与该地区的重建工作。



巴塞罗那市长豪梅·科博尼表示，以色列对加沙持续袭击造成的"破坏与暴行"程度，以及因侵略和"无差别大规模屠杀"导致的民众苦难，已使这座西班牙城市与特拉维夫之间的任何关系都难以为继。



他强调，“巴塞罗那通过这项声明重申：加沙属于巴勒斯坦人民，加沙是巴勒斯坦的土地。”



值得注意的是，这并非巴塞罗那首次暂停与犹太复国主义政权的关系。2023年时任市长阿达·科拉奥曾采取过类似举措，但数月后因法院裁决被迫撤销。



此次巴塞罗那的举措，应置于国际社会对犹太复国主义政权在加沙罪行的广泛批评这一背景下理解，这反映了国际舆论对当地人道主义状况的深切关注。