内塔尼亚胡对伊朗和平核计划大放厥词

据本社周六援引半岛电视台报道，犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡办公室援引国际原子能机构新报告，基于其"伊朗恐惧症"计划，声称伊斯兰共和国伊朗正有系统地推进核武器研制计划。



内塔尼亚胡办公室在其声明中妄称："该报告清晰表明伊朗核计划不具有和平性质，国际社会必须立即采取行动制止这一威胁。"



而伊朗伊斯兰共和国官员始终强调：该国核计划完全基于《不扩散核武器条约》（NPT）框架下的非军事用途，属于伊朗的合法权利。



伊朗还多次重申，核武器的开发和使用既不符合其国防政策，也违背伊斯兰教法原则。



特拉维夫的新指控恰逢伊朗与美国进行间接谈判之际，专家认为以色列企图通过此类言论煽动国际舆论反对伊朗并阻挠潜在协议达成。



内塔尼亚胡此番言论发表前，美联社曾报道称，国际原子能机构总干事在提交给机构理事会的报告中表示，伊朗60%浓度浓缩铀的库存已增至408.6公斤。



根据美联社获取的文件，该机构声称截至5月17日（波斯历2月27日），伊朗持有408.6公斤60%浓度浓缩铀，较2月报告数据增加了133.8公斤。



此前该机构3月的报告显示，相关库存仅为274.8公斤。



国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在报告中再次对伊朗和平核计划提出政治性指控，妄称60%浓度浓缩铀距90%（即武器级）"仅一步之遥"。



他声称"伊朗是唯一进行此种浓度浓缩活动的无核武器国家"。报告显示格罗西还"要求伊朗与机构保持全面有效合作"。