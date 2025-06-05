也门对本-古里安国际机场发动无人机袭击

据本社援引也门马西拉（Al-Masirah）电视台消息报道，也门武装部队发言人叶海亚·萨雷亚准将在声明中表示，该国武装部队无人机部队出动两架“雅法”型自杀式无人机，袭击了位于巴勒斯坦被占领土雅法地区（特拉维夫）上的卢德国际机场（即本-古里安机场）。



他指出，“此次行动旨在声援受压迫的巴勒斯坦人民及其抵抗战士，也是对犹太复国主义政权在加沙地带所犯罪行的回应。”



萨雷亚准将补充道，"也门武装部队的无人机袭击取得圆满成功，所有既定目标均已实现。"



他还指出，"当朝觐者正为驻阿拉法特日做准备之时，加沙地带无助且受压迫的平民仍在持续遭受屠杀，而伊斯兰世界却毫无作为——尽管伊斯兰国家完全有能力制止这场史无前例的大屠杀。"



也门武装部队发言人补充道，也门正在履行对受压迫巴勒斯坦民族的宗教、道德与人道主义责任，所有伊斯兰国家与民族都应肩负起这一责任，停止玩忽职守、助纣为虐及沉默纵容，因为真主绝不会宽恕那些有能力却不愿对抗敌人的民族。



萨雷亚准将强调，也门武装部队将继续实施支援性军事行动，直至犹太复国主义政权停止侵略行径并全面解除对加沙的封锁。