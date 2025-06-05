外交部发言人：美国否决加沙停火决议草案，暴露其决策者道德沦丧 

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃就联合国安理会未能通过要求加沙立即停火并停止种族灭绝的决议草案作出回应。他谴责美国政府的阻挠行为是以色列政权罪行的持续共谋，并表示强烈反对。



外交部发言人指出，该决议草案获得了安理会15个成员国中14国的支持，唯独美国投下反对票。他补充道："美国否决这项旨在迫使以色列政权停止加沙种族灭绝的决议草案，不仅是对国际社会要求结束以色列罪行的公然蔑视，更暴露出美国决策者的道德沦丧，证明他们是以色列在巴勒斯坦被占领土上实施屠杀和杀害儿童的共犯。"

