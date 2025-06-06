伊朗强烈谴责以色列政权对黎巴嫩的侵略行径

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃指出，在联合国安理会保持沉默和无所作为的背景下，犹太复国主义政权屡次侵犯黎巴嫩主权。他强调，停火担保方美国和法国负有直接责任，并表示：若无美国的默许纵容和公开及暗中的支持，犹太复国主义政权绝不可能如此肆无忌惮地破坏国际法，公然违反《联合国宪章》原则和国际法准则。



他强调，联合国安理会负有应对犹太复国主义政权破坏和平及侵略行径的责任，并敦促安理会根据《联合国宪章》授权切实履行职责。巴加埃发言人明确指出："犹太复国主义政权在该地区持续实施的暴虐行径，以及对黎巴嫩等伊斯兰国家的侵略和占领，愈加清晰地表明：捍卫国家独立与主权的唯一途径，就是增强防御能力，开展抵抗这一政权的尊严之战。"



据黎巴嫩媒体报道，当地时间周四晚间，犹太复国主义政权对贝鲁特南部发动空袭，以军战机对该地区卡伊姆清真寺附近的一栋建筑发动袭击。