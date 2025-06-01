伊朗向IAEA喊话：合作应被如实反映，勿将机构立场政治化

本社讯- 国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西于5月31日周六晚间与我国外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐进行了电话会谈。



双方在此次通话中回顾了核谈判与解除制裁的最新进展，并就国际原子能机构最新发布的涉伊朗报告交换了意见。



阿拉格齐外长指出，伊朗始终与国际原子能机构保持合作，所有核活动均在机构监督及《保障监督协定》框架下进行，且不存在任何核材料与活动转用途径问题。他呼吁总干事客观公正的反映事实，避免该国际机构被某些国家利用，推动针对伊朗人民的政治图谋。



我国外长同时敦促该机构总干事在下周理事会会议上如实阐明伊朗与机构的合作进展，并警示任何政治行动的后果。他强调，伊朗将对欧洲任何不当举动作出必要回应，由此产生的后果完全由那些将机构及其机制工具化、用以推进反伊政治议程的一方承担。