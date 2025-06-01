伊朗议长：参加金砖峰会是拓展关系的宝贵机遇

本社讯- 周六晚间在德黑兰梅赫拉巴德国际机场启程赴拉美并出席第十一届金砖国家议会论坛前，伊朗议会议长穆罕默德-巴吉尔·卡利巴夫指出，此访系应委内瑞拉议长邀请，旨在加强双边在经济、政治及文化领域的联系。



他强调，拉丁美洲在全球格局中具有重要战略地位，该地区总人口超过6亿，且在国际事务中与伊朗持有相似立场。



伊朗议长表示，所有拉丁美洲国家都坚持多边主义原则，反对单边主义，这为与伊朗伊斯兰共和国深化合作创造了有利条件。



在谈及金砖国家合作机制时，卡利巴夫特别指出，该组织成员国人口总和占全球49%以上，经济总量占全球39%，国际贸易额约占全球总量的24%。"



卡利巴夫将伊朗参与金砖国家合作视为重要的政治与经济机遇，并特别提到金砖国家正在推动的“金砖支付”（BRICS Pay）系统。该体系旨在为成员国提供SWIFT国际支付系统的替代方案，卡利巴夫认为，这将成为伊朗突破外部制裁的关键合作路径。



他表示，希望议会代表团此次拉美之行能在政治、经济及文化领域取得实质性成果。"



第十一届金砖国家议会论坛将于6月4日至5日在巴西首都巴西利亚举行，巴西将在全年担任金砖国家轮值主席国并承办本次会议。