伊朗将对滥用其战略克制政策的行为予以果断回应

本社讯- 伊朗负责法律和国际事务的副外长卡齐姆·加里巴巴迪表示，总干事以2024年11月的决议为报告依据，但该决议本身正是英、法、德三国与美国无视其访伊成果，强行在理事会上推动的政治性产物，且未能取得共识。他遗憾地指出，总干事在报告中完全未提及这些国家对其职责的漠视。



他强调，报告全文未提出任何关于伊朗现行核活动的实质性疑问，也未发现核材料与活动存在偏差，伊朗已就瓦拉明与托尔卡扎巴德两处地点相关指控作出充分说明。



加里巴巴迪批评称，“国际原子能机构正在被异化为施压伊朗的政治工具。”



他指出，刻意夸大两个子虚乌有的问题并加以渲染，纯属是为制造人为担忧寻找借口。



伊朗负责法律和国际事务的副外长强调，国际原子能机构总干事既无权也无义务将合法核活动定性为“引发关切的行为”。格罗西先生的这一做法明显出于政治动机，他必须就其迎合某些国家利益的政治立场作出解释。



他特别指出，目前共有120名核查员在伊朗的保障监督办公室执行任务。令人遗憾的是，格罗西先生对这支由多国组成的核查队伍视而不见，反而片面地将机构的核查能力归功于少数几名来自欧洲国家的核查员。



加里巴巴迪质问，“原子能机构在未发现伊朗现行核活动或核材料存在任何违规情况的前提下，却执意纠缠于早已结案的历史问题，此举究竟有什么目的？”



他严正声明，“伊朗始终恪守各项承诺。我方迄今所付出的代价，旨在捍卫国家尊严、维护发展权利、抵制强权政治以及个别国家的霸凌行径。倘若这些国家继续滥用伊朗的善意与克制，一意孤行延续其错误政策，伊朗将根据事态发展和各方行动，采取必要且果断的回应措施，而由此产生的一切后果，均由相关国家自行承担。”