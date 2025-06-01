本社讯- 纳赛尔·阿拉斯提准将周日（当地时间）在广电国际会议中心举行的首届"国际维和人员日"研讨会上，回顾了联合国维和部队自1948年成立以来的历史，并指出：迄今已有来自125个国家的超百万人员参与了约70项维和行动。历史数据显示，约4400名维和人员牺牲，仅去年就有57人在危机地区殉职。



阿拉斯特准将对维和部队历年来未能完成任务表示遗憾，并强调：我们在黎巴嫩、波斯尼亚、乌干达等地目睹了重大的人道灾难，且这些灾难均发生在维和部队存在的情况下。例如在波斯尼亚，短短四天内就有超过8000人在维和部队的眼皮底下被屠杀——这场由美英法知情并策划的暴行令人发指。



他进一步指出：必须明确，这些失败不仅仅是行动不力或执行薄弱的结果，更源于联合国的无所作为及其无法保护自身人员的无能。为何被派去守护和平的部队会含冤牺牲，而安理会或联合国却未采取任何果断回应？



他强调了维和部队的悲惨处境，：在各地区特别是西亚，包括维和人员在内的联合国工作人员屡次成为犹太复国主义政权蓄意攻击的目标，国际社会却袖手旁观。维和部队仅配备自卫武器，其生命安全却得不到有效保障。



阿拉斯提认为，对维和人员最好的致敬方式是反思其过往行动中的不足，在战争哲学中我们始终强调，与其空泛赞扬不如直面问题以求进步。维和部队同样需要这种改进机制。



他还列举国际任务中的另一失职案例：海地霍乱事件中，疫情源头正是联合国维和部队基地的污水排放。此类事件需严肃追责，联合国必须坚定改革其部队行动架构。